Stile giapponese e pelle italiana: investimento da 7,5 milioni di euro per Axel Arigato

Axel Arigato riceverà sette milioni e mezzo di euro da Vaultier7, fondo di investimento con sede a Londra impegnato nella ricerca di partner innovativi, principalmente nel settore cosmetico. Lo sviluppo dell’omnichannel è l’obiettivo primario del rafforzamento del brand svedese, diventato iconico per le sue sneaker dallo stile giapponese. Le scarpe, che principalmente usano pelle conciata in Italia, sono confezionate in Portogallo. Albin Johansson, ceo di Arigato, spiega che i fondi saranno anche diretti all’apertura di flagship store a New York, Parigi e Copenaghen, sulla scia del successo riscosso da quello di Londra. In aggiunta il direttore creativo, Max Svärdh, sta lavorando alla prima linea di abbigliamento. Fondata nel 2014, Axel Arigato fattura circa 9 milioni di dollari l’anno. Vaultier7 è stata fondata ed è gestita da due donne, Montse Suarez e Anna Sweeting: “Axel Arigato – hanno dichiarato – è sempre emerso come un decostruttore della moda con un indirizzo distintivo e acuto nel digitale”. (pt)