Tacchi, colori: WWD anticipa i trend degli accessori per la SS 22

I tacchi caratterizzano le scarpe, mentre tra le borse le catene si prendono la scena. Colori vivaci, metallizzati e pastello, stampe animalier, tacchi speciali (sia nella forma che nei materiali). Sono alcuni dei trend degli accessori per la primavera-estate 2022. Si vedranno proposte molto luminose e accattivanti per sedurre il crescente appetito delle donne. WWD ha selezionato i marchi più interessanti tra emergenti e storici.

I trend degli accessori

Tacchi

Roger Vivier sta attraversando un momento d’oro. Il suo direttore creativo Gherardo Felloni ha presentato scarpe con alcuni dei tacchi più alti che abbia mai disegnato per il marchio. Stivaletti con plateau rosa lucido, décolleté glitter e sandali metallici con tacco a stiletto con grande cubo di cristallo (nella foto). Tacchi a forma di diamante per Malone Souliers. Tacchi realizzati con cristalli di quarzo o giada per Gia Borghini x Rosie Huntington-Whiteley. La seconda collaborazione, lanciata in esclusiva su Mytheresa, è andata esaurita in due giorni.

Colore

Da segnalare il marchio italiano Paris Texas, che ha presentato stivali turchesi effetto coccodrillo, con stampa zebrata metallizzata, mules con piattaforma extra alta e zeppe dai colori metallizzati. I designer lo definiscono un “super trend” per la prossima primavera. Pierre Hardy intensifica l’impegno in materia di sostenibilità con una gamma chiamata Planet che prevede l’utilizzo di pellame conciato al vegetale.

Pellame e colori speciali

Ha colpito il marchio By Far, che utilizza pelle olografica su alcune delle mini borse a tracolla, oltre alle tonalità verde fluo e rosa per i suoi sandali estivi. Elza Wandler continua a rinfrescare e perfezionare le sue collezioni di borse con colori sorprendenti e forme eleganti e minimali: “Dovrebbe esserci un equilibrio tra nuovi articoli senza sovraccaricare il mercato” ha affermato la stessa Wandler.

Catene

Renaud Pellegrino ha disegnato Noor, una borsa glamour in pelle utilizzabile da mattina a sera con una catena ingioiellata staccabile che può trasformarsi anche in cintura. Manu Atelier sta introducendo uno stile da borsetta per la primavera del 2022 caratterizzato da un cinturino più spesso e abbellimenti con grandi catene. Da Hermès gli occhi erano tutti per Maximors, un borsone in miniatura con un morsetto extra-large come manico. (mv)

