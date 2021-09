La passione di Elza Wandler per la pelle italiana diventa un brand

La passione di Elza Wandler per la pelle e per l’Italia. Dalle borse alle scarpe e ora l’incursione nell’abbigliamento con la collezione dei pantaloni, in pelle e in denim. Tutti i suoi prodotti sono realizzati in Italia. Anche il pellame è made in Italy. La collezione di prêt-à-porter segna una nuova fase dell’evoluzione del marchio Wandler.

La passione di Elza Wandler

La designer olandese Elza Wandler ha lanciato il suo marchio di pelletteria alla fine del 2017. Ha fatto subito centro con il modello Hortensia. Due anni dopo Wandler ha lanciato la prima collezione di calzature, realizzate in Veneto con pellami italiani. Un altro successo. Le calzature ora generano circa il 40% delle vendite del brand. Il marchio presenta sei collezioni all’anno. Il successo va attribuito al design minimale che attrae donne di diverse fasce di età ed estrazioni sociali, nonché al rapporto qualità-prezzo dei prodotti.

Ora i pantaloni

Ora la stilista ha deciso di ampliare l’offerta merceologica con il lancio della collezione di pantaloni. E ancora una volta si è rivolta all’Italia. “I pantaloni di pelle sono fatti a mano in Italia con pellame italiano di prima qualità – si legge nella presentazione della collezione –. La pelle è sempre stata la prima passione di Elza. Una passione che ha potuto coltivare attraverso il suo marchio di accessori”. Tra l’altro anche i pantaloni in denim sono realizzati in Italia con cotone responsabile. (mv)

