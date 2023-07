Tanti debutti, tanti addii: moda e lusso sotto esame a settembre

Moda e lusso sotto esame a settembre che sarà un mese di cambiamenti, esordi e addii. Ci sarà la prima sfilata di Sabato De Sarno (nella foto) da direttore creativo di Gucci. Ma anche quella di Peter Do da Helmut Lang e di Peter Hawkings da Tom Ford. Il marchio USA arriva a Milano, per l’inizio della sua era con Zegna e senza l’omonimo stilista fondatore. A settembre, poi, ci sarà l’ultima sfilata di Walter Chiapponi da Tod’s e di Gabriela Hearst da Chloè.

Moda e lusso sotto esame a settembre

Mai come questa volta, debutti e addii si susseguiranno sulle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi. Messo in archivio il debutto dei debutti (quello di Pharrell Williams da Louis Vutton Homme), i riflettori saranno puntati su Sabato De Sarno, alla sua prima uscita come direttore creativo di Gucci. Non solo, il marchio in orbita Kering vivrà, sempre a settembre, il congedo del suo CEO Marco Bizzarri. Un evento che ha messo ancora più pressione sullo stilista ex Valentino.

Tanti debutti

Altri debutti settembrini saranno quelli di Peter Do per Helmut Lang, ma soprattutto di Peter Hawkings per Tom Ford. Il primo avverrà a New York e il secondo a Milano. Tom Ford inaugurerà un nuovo ciclo e per la prima volta sarà senza il suo fondatore, lo stilista omonimo. In compenso, arriva con un nuovo proprietario (Estèe Lauder) e un nuovo licenziatario, il gruppo Zegna.

Tanti addii

Settembre non vedrà solo l’addio di Bizzarri. Saluteranno anche Walter Chiapponi, che presenterà la sua ultima collezione per il marchio Tod’s, e Gabriela Hearst, che invece metterà la firma l’ultima volta sulla passerella di Chloè. Ci saranno anche marchi che organizzeranno i defilè senza avere un direttore creativo in carica, ma affidandosi al team interno. Attualmente quelli più noti sono Trussardi, Bally, Moschino e Lanvin. (mv)

