Un nuovo ceo per Renzo Rosso: Ubaldo Minelli dal prossimo gennaio alla guida del gruppo OTB

Anno nuovo, ceo nuovo. Dal 2018 OTB – Only The Brave (Diesel, Marni e Maison Margiela tra i brand gestiti) sarà guidato da Ubaldo Minelli, entrato nel gruppo 17 anni fa come amministratore delegato di Staff International, la prima società acquisita da Renzo Rosso. Minelli prende il posto di Riccardo Stilli, ceo di OTB negli ultimi 4 anni, che lascia l’incarico e anche il gruppo. È tempo di novità nel management della holding di Renzo Rosso (oltre 1,5 miliardi di fatturato). Carlo Schiavo, manager con esperienze in FIAT e PWC in azienda, diventa il nuovo CFO (direttore finanziario). Altre novità nell’organigramma si attendono per il primo trimestre 2018.