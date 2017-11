Un passo in avanti verso la cessione di Puma: per trovare l’acquirente Kering ingaggia Rothschild

Kering passa alle vie di fatto. Il gruppo francese del lusso avrebbe individuato nella banca d’affari Rothschild & Co l’advisor per trovare un acquirente per Puma. Malgrado dal quartier generale della famiglia Pinault continuino a smentire le voci sulla vendita, i rumor giornalistici aggiungono dettagli al racconto. E così, mentre poche settimane fa si citava il 2018 come anno buono per la cessione, adesso emerge la cifra che Kering chiede per Puma: 6 miliardi di euro. Una somma più alta dei circa 5 spesi dai francesi nel 2007 per acquisire il brand sportivo, e superiore anche alle prime cifre circolate.