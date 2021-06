Accessori a Milano: il lusso li vuole “artigianali e autentici”

Funzionalità e praticità per un uomo in costante movimento sono i concetti al centro dell’estate 2022 per quanto riguarda gli accessori moda. È quanto emerge dalla Fashion Week milanese dedicata al segmento maschile. E la pelle, come spiega il CEO di Valextra Xavier Rougeaux a WWD, resta protagonista per realizzare articoli che il lusso vuole “artigianali e autentici”.

Artigianali e autentici

“Tutto è artigianale, autentico – dice Rougeaux – ed è questo quello che vuole il cliente del lusso “. Il CEO di Valextra spiega che il brand punta ad ampliare la sua visibilità nel segmento dell’abbigliamento maschile ed ha apportato alcune modifiche ai prodotti per renderli più contemporanei. (foto a destra). “Gli elementi estetici sono fondamentali, ma anche la funzionalità“, dice. Per esempio, la borsa da viaggio Avietta è stata realizzata in un vitello stampato più morbido che la rende più flessibile quando si è in movimento. “I temi della mobilità – conclude Rougeaux – e della versatilità sono importanti”. Le borse con cinghie regolabili rappresentano un altro esempio, come il marsupio V-line, realizzato in vitello e progettato per essere indossato sia a tracolla che come pochette.

Accessori a Milano

Praticità e funzionalità per un uomo in movimento: questo il ritornello vincente per gli accessori a Milano, durante la Fashion Week che chiude oggi. In una selezione proposta dal quotidiano La Repubblica, infatti, vediamo miniborse da collo (Fendi), maxipochette (Zegna), borse secchiello (Etro), borse/zaino (Prada, foto a sinistra), borsoni da viaggio e palestra (Santoni). Curioso il sandalo con miniborsetta applicata sulla tomaia lanciato da Iceberg. Mentre Tod’s ha proposto una cintura con maxilogo. Tutti prodotti realizzati rigorosamente in pelle. (mv)

