Amiata, The Cut Production assume “tra le 10 e le 15 persone”

The Cut Production assume. L’azienda, con sede ad Abbadia San Salvatore (Siena), ha annunciato l’avvio del percorso di selezione di personale. La decisione di ampliare l’organico deriva da un’aspettativa dell’imminente ripresa del mercato di fronte al quale l’azienda vuole essere preparata.

The Cut Production assume

“Attraverso un’apposita selezione, sceglieremo tra le 10 e le 15 persone, individuandole tra diversi profili – annuncia il CEO Massimiliano Cerretani ad amiatanews.it –. Da un lato macchinisti, tingitori e preparatori con competenze consolidate”. E dall’altro? “Giovani senza esperienza da inserire in percorsi di crescita e formativi anche attraverso la formula del tirocinio”.

L’ampliamento

The Cut Production sorge ai piedi del Monte Amiata. Il sito produttivo, completo di ufficio stile, occupa una superficie di circa 8.000 metri quadrati, conta 200 dipendenti, e negli anni ha conquistato la fiducia di grandi marchi del lusso tra cui Céline, Bottega Veneta ed Yves Saint Laurent. A gennaio 2020 l’azienda ha annunciato l’ampliamento dei propri spazi fino a 9.000 metri quadrati. Qui ospiterà anche un’area dedicata alla coltivazione di talenti. “Tra i progetti che vogliamo attuare quanto prima – continua Cerretani -, c’è il centro dedicato The Cut che si occupi della formazione, della crescita e dello sviluppo delle competenze per tutti quei soggetti che desiderano affacciarsi per la prima volta al mondo della pelletteria”. (art)

Leggi anche: