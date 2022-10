Bloomberg, 10 consigli a chi investe nelle borse come bene rifugio

Le borse di lusso sono diventate un “bene rifugio” a tutti gli effetti. Si comprende perché, allora, la stampa economico-finanziaria si approccia al tema con gli strumenti che di solito riserva ai mercati finanziari. Bloomberg offre 10 consigli (5 a colpo sicuro e 5 scommesse) a chi intende investire nella pelletteria di alta gamma. Si tratta di articoli da comprare non per sfoggiarli in momenti di socialità, ma “per patrimonializzare e vendere di nuovo”. Gli analisti di Bloomberg sono ben consapevoli che le borse “non possono sostituire le più grandi operazioni sul mercato azionario”. Ma sanno che “per gli investitori sono certamente un giochino divertente” e, soprattutto, dal profitto garantito.

I 10 consigli: partiamo dai colpi sicuri

Black Birkin – nell’edizione di Jean-Paul Gaultier, in coccodrillo arriva ai 208.000 dollari di valutazione;

Gucci Jackie – disegnata per la prima volta nel 1961 e tante volte reinterpretata, è forte della capacità del marchio di creare fedeltà tra i clienti;

Monogramouflage Speedy di Vuitton – con la doppia firma di Takashi Murakami e Marc Jacob, il suo valore in 14 anni è passato da 1.530 a 7.000 dollari;

Hermès Kelly – un classico della moda (nella foto al centro), a seconda del modello oggi è compreso in una forbice di prezzo che va dai 9.770 ai 60.000 dollari;

Chanel Classic Flap – i modelli degli anni ’80, quelli in pelle di agnello che tanto piacevano a lady Diana e che originariamente si vendevano a meno di mille sterline, oggi valgono 6.000 dollari;

Le 5 scommesse

Goyard Plumet Pocket wallet – presentata nel 2018 con un prezzo di 1.080 dollari, oggi già ne vale 1.310. Da tenere d’occhio;

Balenciaga City – quando è arrivata sul mercato (a sinistra) parve un po’ sciatta e neanche il brand parve crederci tanto, ma è diventata un cult;

Bottega Veneta Mini Jodie – disegnata nel 2020 dal team di Daniel Lee, in due anni ha guadagnato il 22%;

Fendi Baguette – dal momento che il brand ne lancia spesso nuove edizioni, i modelli degli anni ’90 diventano sempre più preziosi;

Monogram Illusion Keepall – una delle ultime creazioni di Virgil Abloh, non sembrava destinata a rivoluzionare la moda (nella foto a destra), ma ha già raddoppiato il valore: “Va sui 4.450 dollari. Comprala, se la trovi”.

