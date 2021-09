Brand che tornano sul mercato: Franzi riparte da Margherita

Franzi riparte da Margherita. Lo storico marchio milanese di valigeria torna sul mercato grazie all’iniziativa imprenditoriale di Marco Calzoni. Il primo passo verso un futuro all’altezza del glorioso passato muove da una sofistica borsa in pelle dedicata alla regina Margherita di Savoia. Un modello che il brand ha rispolverato dagli archivi e poi rinnovato.

Una storia “reale”

La Valigeria Franzi nasce a Milano nel 1864. Le sue borse e valigie in pelle conquistano ben presto clienti da tutta Italia, ma non solo. L’azienda apre così punti vendita a Roma, Firenze e Londra. Nel 1877, Franzi viene nominato Cavaliere della Corona d’Italia e nel 1878 Ufficiale della Corona d’Italia, portando così la “Premiata Ditta Franzi” a servire la casa reala. Ma l’azienda investe anche in ricerca arrivando a sviluppare nuovi processi per la realizzazione dei propri pellami con l’utilizzo di additivi come estratti di noce, mimosa e quebracho rosso, che aumentano la resistenza delle pelle e la rendono più morbida al tatto. Nasce così il “Cuoio Franzi“. Negli anni Ottanta e Novanta l’attività commerciale del marchio rallenta virando verso la produzione per conto terzi.

Franzi riparte da Margherita

Oggi il marchio è pronto a scrivere nuove pagine della sua storia. Lo deve all’iniziativa imprenditoriale di Marco Calzoni, che ha rilevato il brand e ora sta lavorando per il suo rilancio. L’imprenditore spiega a vogue.it come la ripartenza muova da Margherita. “È così battezzata in onore di Margherita di Savoia, regina simbolo di sofisticatezza e forza di carattere. Questa borsa in pelle è la riedizione di un pezzo d’archivio, parzialmente modificato per renderlo più femminile, pratico e contemporaneo, grazie in particolare alle tre diverse aperture e a una palette di colori freschi e vitali. Un prodotto artigianale ricco e complesso, risultato di uno studio laborioso e virtuosismi tecnici non comuni, concepito per intercettare le esigenze di un profilo di consumatrice in rapida crescita: donne di carattere, proprio come la prima sovrana d’Italia, alla ricerca di alternative di nicchia e di fattura artigianale”. (art)

Foto di Marco Baroni e Jacopo Pergameno da Vogue

