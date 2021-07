Il momento giusto per le borse: ecco la prima collezione di DROMe

È il momento giusto per puntare sulla pelletteria. Lo pensano in molti (da tempo). Ha preso al volo l’input anche DROMe, brand toscano noto per le creazioni in pelle di Marianna Rosati. In altre parole, DROMe ha messo in produzione la prima linea di borse che andranno a completare le collezioni di abbigliamento. E lo faranno, in questo esordio, prendendo come punto di riferimento creativo un’icona della musica e dello stile: David Bowie.

Il momento giusto

“Con DROMe abbiamo sempre fatto qualche accessorio dedicato soprattutto alle sfilate o alle presentazioni – ci spiega Marianna Rosati -. Adesso vorremmo dare forza alla collezione strutturando una mini capsule di borse da mantenere nel tempo che diventi in qualche modo identificativa. Da qui l’idea di fare questi 3 modelli”. Si tratta di una shopper squadrata, una baguette rettangolare e una piccola tracolla. Linee minimal ed essenziali che rispecchiano lo stile del brand.

David Bowie

L’ingresso di DROMe nella pelletteria è stato annunciato con la presentazione della collezione resort 2022. La nuova linea di borse è dedicata a David Bowie. “Per me è sempre stata un’icona di riferimento importantissima dal punto di vista creativo, personale e intellettuale – spiega la stilista -. Il suo personaggio e la sua eclettica eleganza hanno sempre un posto sui miei moodboard. Per questo ho deciso di dedicargli il progetto”.

Borse e calzature

“La produzione degli accessori e la parte tecnica sono affidate a laboratori specializzati – racconta Rosati -. Ma il team che progetta la collezione è sempre lo stesso anche per le borse”. E le calzature? “Noi abbiamo fatto da sempre anche le nostre scarpe benché dedicate esclusivamente alla sfilata e al nostro negozio di Milano. Per sviluppare bene un progetto sugli accessori è necessario lavorare con la giusta rete di vendita specializzata. Stiamo lavorando anche in questa direzione”.

