Come l’atelier di Hermès ha riacceso l’intero comune di Montbron

Il piccolo comune di Montbron non è più in declino. Anzi, è tornato a vivere. Se è stato possibile, è grazie all’arrivo di Hermès. La griffe ha aperto 10 anni fa Manufacture de la Tardoire, dando lavoro a 260 artigiani che realizzano portafogli e borse in pelle. Un insediamento che ha cambiato il volto del paesino: è stato riaperto un asilo nido, sono fiorite nuove attività commerciali e molte case abbandonate sono di nuovo abitate. Una vera e propria rigenerazione urbana.

Così è rinato il comune di Montbron

Montbron è un comune di 2.000 anime nel sud-ovest della Francia. È storicamente noto per la produzione di pantofole e per le attività al servizio dell’industria della carta. La deindustrializzazione lo stava a mano a mano spegnendo. Fino a quando, nel 2012, Hermès ha aperto la Manufacture de la Tardoire offrendo 260 posti di lavoro. Da allora tutto è cambiato. Hermès ha assunto senza criteri di età, né di esperienza, e principalmente persone animate dalla voglia di fare.

Un lavoro esaltante

“Facciamo i nostri pezzi dalla A alla Z. È esaltante, non è un lavoro di fabbrica”, spiega a Fashion Network Isabelle Cassard, 49 anni, uno dei dipendenti a Montbron. Come gli altri, ha frequentato un corso di formazione interno all’azienda di 18 mesi per imparare il know-how. Quest’autunno Montbron avrà, come gli altri poli Hermès in Francia, una propria scuola di formazione.

Ritorno alla vita

“Ciò che la globalizzazione ci ha tolto, ci ha restituito in un secondo tempo. In cinque anni abbiamo quasi compensato i 300 posti di lavoro persi dagli anni ’90 nel settore tessile e delle pantofole”, riassume il sindaco Gwenhaël François. Hermès conta oltre 4.000 artigiani pellettieri dislocati in 19 laboratori in Francia e punta a 600 nuove assunzioni nel 2022, di cui 70 nel polo sud-ovest, per rispondere alla forte domanda internazionale. (mv)

