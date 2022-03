Come si espandono le pelletterie RW Couture e Hermès in Francia

Nuove assunzioni e altri due laboratori di produzione. Così si espande la pelletteria in Francia: da un lato RW Couture prepara un ampliamento di organico dopo aver individuato in una struttura chiusa e sfitta ormai da 4 anni lo spazio adeguato alle sue esigenze. Dall’altro Hermès illustra alcuni dettagli del suo 23esimo stabilimento produttivo.

Le pelletterie in Francia

Addetti già formati, ma anche senza esperienze pregresse. RW Couture cerca impiegati nel raggio di 50 chilometri intorno a Louvigné da Granville, Avranches, Fougères e Rennes. Vi sono “molte possibilità di carpooling”. Come dire… non avete scuse. L’azienda francese, riporta actu.fr, ha appena preso in affitto una grande struttura a Vire Normandie. Qui, in un ex negozio di arredamento, installerà il suo terzo laboratorio di pelletteria. Il locale era sfitto da quattro anni e RW Couture, dopo una ricerca, lo ha ritenuto adatto alle sue esigenze. Gaëtan e Francis Hamard spiegano che nella struttura di 1.000 metri quadrati installeranno “un centinaio di macchine a cui lavoreranno circa 50 dipendenti“.

Ancora più grandi

Nel frattempo, Hermès prepara l’apertura di due nuovi stabilimenti. Il primo dovrebbe vedere la luce nel 2025 e avrà sede a L’Isle-d’Espagnac. L’apertura di questa sede non è una novità, ma la maison ha appena fornito alcuni dettagli sulla struttura. Come riporta France3, il laboratorio sorgerà su un lotto libero e occuperà complessivamente 4 ettari. La struttura di per sé, invece, dovrebbe misurare 6.000 metri quadri. La seconda struttura dovrebbe invece nascere a Loupes e dovrebbe essere inaugurata nel 2026. Complessivamente Hermès ha previsto l’assunzione di circa 500 nuovi dipendenti. (art)

