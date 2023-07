Con un milione di euro Idee Partners sale al 100% di RGB

Idee Partners sborsa 1 milione di euro per prendersi il 30% di RGB. Dall’aprile dello scorso anno Idee Partners (società dal Gruppo Pattern) ha già il 70% della stessa RGB. L’azienda di Reggello (Firenze), specializzata in produzione e lavorazione di accessori in pelle, è dunque passata interamente nella mani di Idee Partners, che ora prevede una possibile fusione per incorporazione di RGB al suo interno.

Un’operazione da 1 milione di euro

Esattamente due mesi fa Idee Partners ha rilevato il 40% mancante della pelletteria Petri & Lombardi di Bientina (Pisa), arrivando così al 100% del capitale sociale. Un’operazione analoga avviene oggi. Pattern ha infatti annunciato che la controllata Idee Partners (Scandicci) ha acquisito il restante 30% di RGB, salendo così al 100% del capitale dell’azienda di Reggello. L’operazione prevede un esborso di 1 milione di euro da versarsi in cassa al closing, previsto entro la fine del 2023. Pattern possiede il 54% di Idee Partners.

Prevista la fusione

Come specifica il sito Teleborsa, l’operazione è studiata per preparare il terreno verso una fusione per incorporazione di RGB in Idee Partners. In base all’accordo, Paolo Benedetti, imprenditore di riferimento di RGB, diventa socio al 2% di Idee Partners. Pertanto, la compagine sociale di Idee Partners, dopo l’operazione, sarà: Pattern al 52,92%, Idee Holding al 45,08% e Paolo Benedetti pari al 2%. In questo modo il Gruppo Pattern consolida il proprio polo toscano della pelletteria, con una forza lavoro di circa 250 dipendenti e un’organizzazione interna strutturata per linee di produzione. (mv)

