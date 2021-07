Cosa ci fa una borsa gigante di Burberry sul Tamigi?

Il Tamigi a Londra. Il litorale Palm Jumeirah a Dubai. Sono i due (inediti) palcoscenici scelti da Burberry per promuovere il modello di borsa Olympia. Promuovere in modo molto particolare, visto che ha muoversi sulle acque è una borsa gigante, versione ultrasize dell’accessorio della griffe britannica. Il tutto, si inserisce nell’ambito della campagna promozionale lanciata il 18 maggio scorso e che ha visto come protagonisti FKA Twigs, Kendall Jenner e Shygirl. Burberry non ha rivelato le dimensioni e i materiali con i quali è stata realizzata la maxiborsa che replica in tutto e per tutto il modello in pelle fabbricato in Italia. Resta il fatto che, simbolicamente, si tratta della dimostrazione di come la pellettiera rappresenti un elemento imbattibile dell’immaginario fashion pop.

Una borsa gigante di Burberry

Per tre giorni, a fine giugno, una Olympia Bag gigante ha attraversato il Tamigi, partendo dai Royal Victoria Docks. Fino al 10 luglio, invece, una seconda maxiborsa staziona davanti all’iconico skyline di Dubai Marina. Queste borse oversize sono destinate a viaggiare per il mondo come parte della promozione della griffe.

Il modello Olympia

Disegnata dal direttore creativo del brand, Riccardo Tisci, la borsa Olympia in pelle è caratterizzata da una curva a mezzaluna e ha una forma che rappresenta un esempio di moderna classicità. È dotata di tracolla. La pelle, spiega Burberry è “di altissima qualità, scelta per la sua bellezza e le caratteristiche uniche”. Ogni borsa è confezionata in Italia, modellata e dipinta a mano in modo artigianale. (mv)

