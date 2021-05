L’anno di Burberry: fatturato 2,34 miliardi di sterline, -10%

Burberry ha reso noti i dati preliminari per l’esercizio annuale, chiuso il 27 marzo 2021. Risultato: calo del 10% delle vendite per un fatturato di 2,34 miliardi di sterline. Cause (principali): la chiusura dei negozi e il ridotto flusso turistico. Conseguenza: azioni in ribasso perché, secondo gli analisti, la griffe ha dichiarato che i margini del prossimo bilancio saranno ulteriormente intaccati da spese operative e investimenti.

2,34 miliardi di sterline

Marco Gobbetti, CEO di Burberry, ha commentato i dati affermando che nel corso dell’anno fiscale la società ha raggiunto gli obiettivi e fornito buoni risultati, sostenuti dalle vendite a prezzo pieno, cresciute del 63% nell’ultimo trimestre. Trainanti Cina, Corea e USA. Julie Brown, Chief Operating e Chief Financial Officer del brand, ha espresso, come riporta Reuters, una particolare soddisfazione per le prestazioni avute in Cina. Ma, non ha spiegato se e quanto il business della griffe britannica abbia risentito dello “scandalo uiguri” scoppiato nello Xinjiang.

Pelletteria sotto i riflettori

La pelletteria rimane un focus e ottiene una crescita “a una cifra media”. Il marchio cita le ottime performance dei modelli in pelle Pocket e Olympia, sui quali Burberry dichiarata di voler puntare anche in futuro. Anche le vendite online hanno visto “una performance particolarmente forte negli accessori, trainata dalla pelletteria e dalle scarpe” si legge nella nota del marchio.

Ambizioni a medio termine

“La nostra ambizione a medio termine è quella di ottenere una crescita dei ricavi a una cifra alta rispetto all’esercizio 2019-2020, dice Gobbetti. E di ottenerla “con una sovraperformance delle vendite a prezzo pieno e un significativo aumento del margine operativo”. Ma c’è un’ombra. Burberry, infatti, prevede che i margini operativi 2021-2022 subiranno l’influenza negativa di maggiori spese operative e dell’aumento degli investimenti necessari per guidare la crescita. Un’affermazione che, secondo gli analisti, ha generato malcontento sui mercati finanziari, facendo scivolare il valore azionario di Burberry. (mv)

Immagini tratte da burberry.com

Leggi anche: