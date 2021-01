Furla ha un nuovo CEO: Mauro Sabatini succede a Camerlengo

Furla ha un nuovo CEO. A guidare il gruppo bolognese specializzato in accessori e pelletteria sarà Mauro Sabatini. Un nome che, per Furla, non rappresenta una “novità assoluta”, essendo Sabatini titolare di uno dei partner storici del brand. In altre parole: Effeuno, che Furla (particolare non secondario) ha acquisito.

Furla ha un nuovo CEO

Mauro Sabatini (a destra, nella foto) è il fondatore di Effeuno, pelletteria toscana che da 18 anni lavora per e con Furla. Un rapporto industriale talmente stretto che, nel 2018, il brand bolognese l’ha acquisita in un’ottica di integrazione e controllo della filiera. La nomina di Sabatini, per Furla, rientra in una revisione complessiva della gestione delle competenze manageriali. Un refresh che vede il predecessore di Sabatini, Alberto Camerlengo, assumere la carica di presidente esecutivo.

Il commento

“Mauro ha accettato la sfida con l’entusiasmo e l’energia che lo contraddistinguono – commenta Giovanna Furlanetto, presidente del brand -. Sicuramente guiderà Furla con competenza e determinazione, portando nuove e stimolanti energie. Alberto gode della fiducia degli azionisti grazie alla sua professionalità e conoscenza approfondita dell’azienda. Siamo felici di affidargli la carica di presidente esecutivo”.

Leggi anche: