Gli manca l’1,67% per arrivare al 100%: OPA su Le Tanneur

Svilupparsi in Francia e in Europa con un’offerta diversificata. È uno degli obiettivi con cui viene presentata l’OPA su Le Tanneur lanciata dai fondi Qatar Luxury Group e Tolomei Participations. I due soci possiedono il 98,3% del capitale sociale dell’azienda francese di moda e pelletteria, ma vogliono arrivare al 100%. Per questo devono convincere i possessori delle 202.853 azioni (pari all’1,67% del capitale sociale) a vendere i titoli. Nel primo semestre 2022 la società ha incrementato le vendite del 30% e ridotto la perdita del 41%.

L’OPA su Le Tanneur

Tolomei Participations e Qatar Luxury Group detengono il 98,3% del capitale dell’azienda di pelletteria Le Tanneur e vogliono acquistare le restanti azioni offrendo 4,30 euro per ogni azione. Tale valutazione evidenzia un sovrapprezzo del 9,7% rispetto all’ultima quotazione e un premio del 4,7% sulla media dei 3 mesi antecedenti. Uno degli obiettivi di questa operazione, si legge su modaes.com, è “ridefinire la strategia per accelerare lo sviluppo della società”.

Il piano di crescita

L’obiettivo è contenuto nel documento depositato da Le Tannuer. Il nuovo piano di crescita dell’azienda prevede l’aumento della presenza in Francia, in Europa e la diversificazione dell’offerta. L’azienda presieduta da Eric Dailey e amministrata dal CEO Christian Rondelet ha chiuso il primo semestre 2022 a 33,3 milioni di euro di ricavi. Si tratta del +30,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questo incremento ha portato a un recupero del 40% delle perdite che sono scese da 2,5 a 1,48 milioni di euro. (mv)

