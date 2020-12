Gol di classe: la Fiorentina si affida a Bianchi e Nardi 1946

La Fiorentina si affida a Bianchi e Nardi 1946. Il club viola ha annunciato una partnership con l’azienda toscana di pelletteria, che diventa così official supplier della squadra. A sancire il legame è una collezione di pelletteria composta da nove modelli che giocatori e staff utilizzeranno in occasione dei viaggi.

Fiorentina si affida a Bianchi e Nardi

La special collection si chiama Bianchi e Nardi 1946 for Fiorentina. Nasce con la volontà di unire due realtà che rappresentano, oltre ad un patrimonio culturale legato alla tradizione, anche un’importante risorsa economica e produttiva per il territorio toscano. Per la collezione gli artigiani del brand hanno utilizzato materia prima di alta qualità, dalle texture moderne, a cui hanno dato forme pulite ed eleganti. La collezione annovera nove elementi: zaino, trolley e piccola pelletteria, tra cui un beauty case, in pregiata pelle di vitello nera con elementi personalizzabili. Il fil rouge della collezione è la losanga dell’ACF Fiorentina. Bianchi e Nardi presenterà al pubblico la nuova collezione (anche senza il logo della Viola) aprendo così alla possibilità per il cliente di personalizzare ciascun elemento. (art)

Leggi anche: