I protagonisti di Mipel Lab: Sapaf e il futuro del lusso

Il futuro del lusso prodotto in Italia non è in discussione. Gli investimenti delle griffe e le richieste di produzione che continuamente arrivano dall’estero, inducono Andrea Calistri a pensare positivo. Calistri, con la moglie Luciana e i figli Leonardo e Niccolò, guida Sapaf. In altre parole, l’azienda di pelletteria di Scandicci che, oltre ad avere un brand proprio, fornisce servizi di sviluppo progetti e produzione per private label del lusso. E che sarà tra i protagonisti di Mipel Lab, che debutta domani all’interno di Lineapelle. Ecco la nostra intervista.

Il futuro del lusso

Mercato e prospettive: costa sta succedendo e cosa accadrà?

C’è una sensibile ripresa. Le prospettive vedono il raggiungimento, se non il superamento, dei livelli precovid nel 2022. Ma non sarà per tutti. La ripresa è a macchia di leopardo. Prospettive buone ma le incognite sono molte, una per tutte la situazione afghana che potrebbe turbare uno dei mercati trainanti in questo periodo: gli Stati Uniti.

Come spiega questa ripresa: maggiore concentrazione di produzione in Italia o le griffe del lusso che conquistano quote di mercato e aumentano la produzione?

Penso più alla prima risposta. Per il lusso in particolare c’è una corsa a produrre in Italia. Gli investimenti che le griffe avevano programmato prima della pandemia sono stati confermati. Per il lusso, in futuro, l’Italia sarà il partner produttivo ideale.

Mipel Lab

Qual è l’importanza di Mipel Lab?

Fondamentale. Mipel Lab è un nuovo modo di approcciarsi ai mercati. Sarà il Mipel del futuro, riservato alle aziende che si propongono sul mercato internazionale non con il marchio proprio ma con il loro saper fare. Moltissimi brand del lusso producono in Italia, ma c’è ancora un enorme quota di mercato che viene realizzata altrove. L’ambizione di Mipel Lab è anche quella di riportare in Italia quelle produzioni che sono tra la fascia premium e il lusso tuttora eseguite altrove. Ed è fondamentale lanciare una iniziativa del genere insieme a Lineapelle.

Perché?

Chi ricerca materiali e si occupa di produzione visita Lineapelle. Per cui svolgere Mipel Lab negli stessi giorni in cui c’è Lineapelle vuol dire avere a disposizione la platea giusta e poter offrire il pacchetto completo: materiali più produttori. E questa è una grande innovazione. E in più c’è Mipel Lab web che dà la possibilità di far incontrare brand e produttori tutto l’anno.

Forza e debolezze

Qual è il punto di forza della produzione della pelletteria in Italia?

Il saper fare e la rete naturale di imprese (sia verticale che orizzontale) che abbiamo nei distretti. Imprese ben organizzate che “giocano a memoria” e offrono un service impareggiabile

E le debolezze?

Sono le difficoltà che abbiamo nel mondo del lavoro in Italia. Parliamo di costi e di burocrazia. (mv)

>>>>> cliccando qui trovate tutte le interviste che abbiamo realizzato alle aziende protagonite di Mipel Lab <<<<<

Leggi anche: