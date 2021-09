Fare sistema: Assopellettieri e Lineapelle lanciano Mipel Lab

Mipel Lab debutta a Lineapelle. Dopo la presentazione avvenuta durante l’ultima edizione di Pitti Uomo a Firenze, è tutto pronto per l’innovativo progetto ideato da Assopellettieri in sinergia con Lineapelle, che lo ospiterà all’interno dei suoi spazi a Fieramilano Rho, dal 22 al 24 settembre prossimo. “Mipel Lab raccoglie l’esigenza reale della filiera di unire le forze: oggi più che mai è fondamentale fare squadra” commenta il presidente di Assopellettieri Franco Gabbrielli. Per Fulvia Bacchi, CEO di Lineapelle, “è un’operazione sinergica di alto profilo”.

L’obiettivo, i protagonisti

“L’obiettivo principale di Mipel Lab è quello di coinvolgere brand che oggi non sono presenti in Italia e fornire loro un servizio innovativo per metterli in contatto con il produttore più giusto per le esigenze del caso” spiega Gabbrielli. Per questa prima edizione saranno presenti: Bric’s, Dimar Group, Mabi International, Most, Metal Studio, P&C, Pelletteria Fiorentina Montecristo, Rica, Pelletterie Sagi, Sapaf, Tigamaro, Tripel Due, Tivoli Group. All’edizione fisica, Mipel Lab ne affianca una virtuale, online tutto l’anno, sviluppata da Assopellettieri in collaborazione con EY e con il supporto della software house DS Group.

Partnership strategica

“Essere partner e all’interno di Lineapelle è strategico – dice Gabbrielli -. Brand del lusso, designer, private label e startup possono trovare partner produttivi di alto profilo e, allo stesso tempo, scoprire pelli e materiali ideali, per realizzare le loro collezioni”. “Siamo davvero soddisfatti che Lineapelle ospiti Mipel Lab – conclude Fulvia Bacchi -. La nostra fiera, che ha l’ambizione di contribuire con iniziative concrete a valorizzare e favorire lo sviluppo dell’intera filiera della pelle made in Italy, si arricchisce e fa un ulteriore passo avanti in questa direzione. L’offerta merceologica di Lineapelle e la sua proposta stilistica, grazie a Mipel Lab, potranno dare vita a significative e stimolanti occasioni di evoluzione”. (mv)

Nella foto, Franco Gabbrielli presenta Mipel Lab durante l’ultima edizione di Pitti Uomo, a Firenze

