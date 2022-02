Il brand Tsatsas e la sua idea di pelle in mostra a Offenbach

Dal 1° aprile al 30 ottobre, al Ledermuseum di Offenbach, in Germania, sarà possibile visitare la mostra dal titolo Tsatsas: Insight, Retrospect, Outlook. L’evento celebra i 10 anni del marchio di pelletteria Tsatsas, fondato dal duo creativo Esther e Dimitrios Tsatsas. L’esposizione mostra tutto il processo creativo che porta alla realizzazione del prodotto finale, con spiegazioni sui materiali utilizzati: pelle, metalli e ottone, comprese le loro proprietà fisiche.

L’idea di pelle di Tsatsas

La lavorazione della pelle ha una lunga tradizione nella famiglia Tsatsas. Per esempio, il padre di Dimitrios Tsatsas gestisce un laboratorio di pelletteria a Offenbach ed è noto per essere un “raffinato produttore di borse da oltre 40 anni”. Borse (e accessori) realizzati completamente a mano.

Tsatsas: Insight, Retrospect, Outlook

L’esposizione Tsatsas: Insight, Retrospect, Outlook si terrà al Deutsches Ledermuseum di Offenbach, città che dal 5 al 7 marzo ospiterà il salone della pelletteria e accessori ILM. Il clou della mostra sarà un’installazione in cui più di 30 modelli di borse Tsatsas degli ultimi 10 anni saranno presentati su un nastro trasportatore che non si ferma mai. Le borse sono disposte senza una cronologia o gerarchia. L’obiettivo è illustrare l’approccio atemporale del brand. Non solo. Uno spazio da protagonista avrà la presentazione di come si sviluppa il processo di progettazione. Come evidenzia Fashion United, sarà possibile ammirare i modelli aperti sulle cui parti i due designer hanno annotato le istruzioni di lavorazione e montaggio. (mv)

