Il nuovo CEO ci spiega che vuol dire essere in missione per Franzi

Non è sbagliato dire che Marco Calzoni (nella foto), l’imprenditore che ha appena ripresentato il brand sul mercato, sia in missione per Franzi. Perché la storia del marchio milanese della pelletteria, protagonista della moda italiana tra Ottocento e Novecento, è un unicum. E per questo il progetto di rilancio non può limitarsi a un banale revival: “Qualunque cosa facciamo, qualsiasi progetto mettiamo in cantiere – sono le sue parole a La Conceria n. 10 –, dobbiamo essere all’altezza della storia di Franzi. È un patrimonio che non possiamo gettare via”.

In missione per Franzi

Ora Franzi torna con Margherita, un modello di borsa 100% made in Italy, che si compone di 178 pezzi e richiede 12 ore per l’assemblaggio. “Il mercato della borsa è molto affollato – riconosce Calzoni -, ma c’è anche voglia di novità. Noi vogliamo inserirci con un prodotto ad alto valore intrinseco, non stagionale, che non perde valore nel tempo ma anzi ne acquisisce. Ci rivolgiamo a una donna contemporanea, sofistica, sicura di sé, che non cerca la notorietà del logo ma la qualità del prodotto”.

Clicca qui per leggere l’intervista a Marco Calzoni, riservata agli abbonati a La Conceria

Qui, invece, se non sei abbonato e vuoi scoprire le formule di sottoscrizione

Leggi anche: