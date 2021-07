Intesa ispano-belga: Festina entra nella pelletteria con Plastoria

Festina entra nella pelletteria. Il gruppo spagnolo dell’orologeria guarda al mercato degli strumenti da scrittura e della piccola pelletteria. Per questo stringe la partnership con Plastoria, azienda belga con 70 anni di esperienza nella produzione di accessori di lusso. Accanto alle penne, Festina fa il suo debutto nella pelletteria con due collezioni di portacarte e portafogli in pelle, insieme a un portachiavi.

Festina entra nella pelletteria

Il gruppo spagnolo dell’orologeria concede a Plastoria la licenza per la produzione. Accanto alle nuove penne, Festina lancia sul mercato due collezioni di portacarte e portafogli insieme a un portachiavi. Gli accessori in pelle puntano su un design minimalista. Realizzati in vera pelle, la lavorazione del cuoio è liscia, mentre il colore nero distingue la placca in metallo.

Il commento

“Vogliamo conquistare un nuovo segmento di mercato ed aumentare la notorietà della marca – spiega Paolo Galimberti, direttore generale di Festina Italia, a Fashion Network –. Vogliamo anche tracciare nuovi percorsi per creare un universo globale per Festina con prodotti che offrano importanti prospettive per i nostri rivenditori”. Il gruppo Festina nasce nel 1984 quando l’industriale spagnolo Miguel Rodríguez, già proprietario delle orologerie Lotus, compra il marchio Festina. Oggi il gruppo conta sette filiali (Francia, Germania, Italia, Benelux, Svizzera, Repubblica Ceca/Polonia e Cile), è presente in oltre 90 Paesi di 5 continenti e vende 5 milioni di orologi all’anno. (art)

