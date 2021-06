Oltre i panama c’è di più: Borsalino si lancia nella pelletteria

Borsalino si lancia nella pelletteria. Il celebre brand di cappelli ha firmato un accordo di licenza con Modigliani per lo sviluppo di linee di borse e accessori in pelle. La partnership durerà inizialmente 5 anni e prevede una prima linea per la Primavera-Estate 2022. A guidare lo stile sarà Giacomo Santucci, creative curator di Borsalino.

Borsalino si lancia nella pelletteria

Borsalino ha stretto la partnership con Modigliani per sviluppare una linea di pelletteria. Il brand di cappelli ha affidato alla pelletteria di Carinaro (Caserta) la realizzazione di borse e accessori in pelle. L’accordo di licenza ha durata quinquennale. A definire lo stile dei nuovi prodotti sarà Giacomo Santucci, dicevamo, creative curator di Borsalino. Le nuove linee in pelle saranno vendute nei monomarca Borsalino e in una selezione di boutique, oltre che naturalmente attraverso il canale online.

Il commento

“L’offerta di prodotti di pelletteria s’inserisce nella nuova strategia. Intendiamo tradurre il DNA del marchio in canoni estetici contemporanei – commenta con la stampa il managing director di Borsalino Mauro Baglietto – Gli accessori realizzati da Modigliani sono di eccelsa qualità artigianale, innovativi e funzionali. Saranno molto apprezzati dai nostri clienti, che troveranno un’offerta più ampia e in linea con la storia di Borsalino”. Fabrizio Adinolfi, CEO di Modigliani, si è detto “onorato” della partnership: “Sono certo che il risultato dell’unione fra il nostro know-how produttivo e lo stile Borsalino – conclude – incontrerà il gusto di tanti clienti nel mondo”.

