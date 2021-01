La designer millennial che lancia il suo brand pur nella pandemia

Trasformare una sventura in un’opportunità. È ciò che è riuscita a fare la statunitense Luciana Rozenberg in uno degli anni più difficili per l’economia internazionale. Proprio nel 2020 la designer millennial ha fondato il proprio marchio di pelletteria, puntando su sostenibilità ed eticità. I prodotti piacciono e le vendite online crescono di giorno in giorno. Ora Rozenberg considera di distribuire i suoi prodotti anche nei negozi fisici.

Designer millennial

Lo scorso marzo l’azienda di abiti da sera e da sposa per cui lavorava l’ha licenziata. A causa, ça va sans dire, delle difficoltà legate al coronavirus. Invece di cadere, Rozenberg ha spiccato il volo. Di fronte alla necessità di trovare un nuovo impiego, la designer statunitense ha deciso di dedicare i suoi sforzi alla propria linea di accessori in pelle. Così, come racconta a forbes.com, ad ottobre 2020 ha dato vita a Naissant, parola francese che significa “rinascita” ed “evoluzione”.

Rinascita ed evoluzione

La rinascita è quella della stessa Rozenberg, l’evoluzione è quella della pelletteria. “Ho deciso di creare una linea di accessori che avrebbe stabilito un nuovo standard nelle borse – racconta -. Dovevano essere altamente funzionali, ma anche eleganti e prodotte consapevolmente”. Rozenberg ha deciso di usare solamente pelli conciate al vegetale. Ma anche materiali di consumo usati in ufficio, come i sacchetti raccogli polvere o i cordoncini dei cartellini, rispettando l’ambiente, mentre gli hardware del computer sono privi di nichel. Parte dei ricavi dell’azienda, inoltre, sono destinati a Care.org per il sostegno alle donne vittime di povertà in tutto il mondo.

Il boom online

Questa attenzione al rispetto dell’ambiente è un valore aggiunto che i clienti di Naissant premiano. “Al momento vendiamo direttamente al consumatore esclusivamente sul nostro sito web, ma stiamo esplorando l’idea di collaborare con rivenditori online e grandi magazzini – conclude Rozenberg –. Il mercato online ha conosciuto un enorme incremento, ma la concorrenza è più forte che mai. Pertanto, negozi fisici e piattaforme note aiuterebbero la crescita del marchio e aumenterebbero la fiducia dei clienti”. (art)

