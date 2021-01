Tanner Krolle, il brand (scomparso dai radar) torna a viaggiare

Tanner Krolle torna a viaggiare. La stilista britannica Tabitha Simmons ha preso in mano lo storico marchio di pelletteria per riportarlo al suo antico splendore.

La storia

Il marchio Tanner Krolle nasce a Londra nel 1856 da un’iniziativa di Fredrick Krolle. Il brand divenne presto famoso nel mondo dell’equitazione grazie alle sue selle in pelle. La produzione venne poi allargata agli interni per auto, alla valigeria, alla pelletteria e agli accessori. Tra i clienti più prestigiosi anche la casa reale, Cary Grant e la principessa Diana. Nonostante questa popolarità, il marchio sparì lentamente dalla scena. Nel 2020 One Luxury Group ha acquisito Tanner Krolle.

Torna a viaggiare

Come riportano i media, la società ha nominato Tabitha Simmons nuovo direttore creativo. La stilista britannica ha fondato nel 2009 il suo marchio omonimo, che ha riscosso fin da subito un successo mostratosi poi crescente. “L’identità di Tanner Krolle è ormai consolidata – dichiara a ft.com -. Consiste nell’artigianato di alta qualità e nell’atemporalità”. Il nuovo corso del brand potrebbe slegarsi da schemi legati alle stagionalità, per offrire prodotti classici e senza tempo, concetto quest’ultimo molto caro a Simmons. La stilista ha già ripescato dagli archivi vecchi modelli, come il borsone in pelle “Sportsman”, dando loro un nuovo respiro adatto al tempo. “I servizi e le riparazioni su misura sono disponibili per tutti i clienti, assicurando che ogni stile duri per gli anni a venire” conclude Simmons. (art)

Immagine tratta da tannerkrolle.com

