La pelle dei vecchi sedili Malaysia Airlines si trasforma in borse

Lima Hotel Romeo, Mike Echo Lima, November Romeo Tango, Mike Yankee Yankee, Sierra Yankee Delta. Sono questi i cinque nomi della prima collezione circolare di borse Malaysia Airlines. La compagnia aerea asiatica (parte di Malaysia Aviation Group, MAG) ha annunciato la collaborazione con il brand locale Theselina. L’azienda ha realizzato le borse utilizzando la pelle recuperata da vecchi sedili di aerei. Il progetto nasce dall’impegno della compagnia aerea malese per ridurre il proprio impatto ambientale e rappresenta un passo importante verso l’obiettivo zero emissioni.

Dai sedili alle borse

Con una nota, Malaysia Airlines annuncia l’avvio di una nuova “ed entusiasmante” collaborazione con Theselina. La partnership ha portato allo sviluppo e alla realizzazione di una collezione di cinque borse. La collaborazione unisce lusso e sostenibilità e rappresenta un tassello cruciale nell’impegno per l’upcycling della compagnia aerea. Il team Theselina ha ideato la collezione con rispetto e attenzione per l’ambiente. Ogni componente proviene dai sedili e dal resto dell’arredo interno degli aerei di linea. Protagonista è la pelle dei sedili. Seguono cinture e fibbie, tovaglie, giubbotti di salvataggio, le iconiche divise kebaya dell’equipaggio di cabina, borsette, e altro ancora.

Lo stile Malaysia Airlines

“La finitura di queste borse di lusso trasuda eleganza e classe, incarnando l’eccezionale servizio e ospitalità durante il volo per i nostri passeggeri – riporta la nota -. L’uso di materiali di alta qualità come la pelle assicura che la borsa in edizione limitata sia fatta per durare e di facile manutenzione. Questi bagagli prendono il nome in modo univoco dai codici IATA per le destinazioni all’interno della rete di Malaysia Airlines”. Il prezzo delle borse va da 882 ringgit (circa 185 euro) a 2.100 ringgit (circa 440 euro).

Il commento

“La sostenibilità è uno dei fattori chiave del Piano aziendale a lungo termine per diventare il principale gruppo asiatico di servizi di viaggio e di aviazione – spiega Philip See, Chief Sustainability Officer di MAG e CEO di Firefly -. In qualità di società madre della compagnia di bandiera, MAG continua a promuovere lo sviluppo socio-economico. Ciò include la riduzione al minimo dei nostri impatti ambientali”. (art)

Leggi anche: