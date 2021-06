L’idea future-friendly di By Far si basa sulla pelle italiana

Il marchio By Far lancia con l’e-tailer Browns una capsule collection di borse realizzata con pelli ricavate da scarti di lavorazione. Il brand è nato in Bulgaria nel 2016 dall’idea di Sabina Gyosheva, Denitsa Bumbarova e Valentina Ignatova Bezuhanova. Fin dall’inizio ha scelto di utilizzare pellami italiani per produrre scarpe e borse. Oggi lo fa (anche) in un’ottica future-friendly.

Future-friendly

“By Far ha sempre gestito e conservato un archivio molto curato di materiali di lusso recuperati da concerie e fabbriche italiane di livello premium”, affermano, a Vogue, le tre fondatrici. E aggiungono che la rielaborazione di materiali esistenti è stata una pratica comune fin dal lancio del brand. Ora, con l’obiettivo di intraprendere una collaborazione con un “aspetto future-friendly“, hanno chiesto a Browns di aiutarle a realizzare la loro visione.

La seconda vita di pelli e tessuti

Alcuni modelli (come Rachel e Amber) sono stati reinventati utilizzando materiali di scarto. Pelli e tessuti hanno così ricevuto una seconda vita. “Abbiamo deciso di utilizzare materiali di scarto perché abbiamo identificato questo come un modo chiave per affrontare il problema dei rifiuti che affligge la nostra industria – spiega Hugo Preece, buyer di borse da donna, accessori e lifestyle per Browns -. Assumendoci la responsabilità dei materiali con cui scegliamo di lavorare, possiamo contribuire a ridurre il nostro impatto, pur offrendo una collezione che è fedele al DNA del marchio e al nostro tone of voice”. (mv)

Immagini tratte da byfar.com

Leggi anche: