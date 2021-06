Lo studente che ha trasformato in professione l’hobby della borsa

Durante la settimana le lezioni all’università, nel weekend la pelle e il tavolo da lavoro. Nasce così nel 2019 l’avventura imprenditoriale nel mondo della pelletteria di Spencer Oddo. Il 20enne texano, studente di ingegneria meccanica, ha trasformato l’hobby della borsa in un lavoro. Una passione che trae forza dalla sua voglia innata di montare e smontare oggetti, per capire come sono fatti e come funzionano. Un’arte che Oddo ha imparato grazie a dei tutorial su YouTube e che ora intende continuare a praticare.

L’hobby della borsa

“Ho creato e costruito cose praticamente per tutta la mia vita – spiega Oddo a sanantoniomag.com -. Non ero molto interessato alla TV o ai videogiochi”. Dopo aver riparato un po’ di tutto, il giovane texano inizia l’università e cerca un modo per guadagnare qualche dollaro mentre dedica gran parte del suo tempo agli studi. Lo trova in quello che era iniziato poco prima come un hobby: la pelletteria. Un mestiere che Oddo ha imparato guardando i video su YouTube e raccogliendo consigli sui social media da altri produttori di articoli in pelle. La maestria è arrivata a forza di tentativi, inizialmente imprecisi ma poi sempre più accurati, di trasformare un’idea in un accessorio.

Doppia opportunità

Nell’agosto 2019 Oddo dà così vita alla sua attività, Broken Axe Leather. Il prodotto più venduto? Un portafoglio che Oddo ha fatto e rifatto centinaia di volte, finché non è riuscito a ottenere ciò che aveva in mente. Ma poi il brand ha in catalogo anche vassoi, custodie per laptop e sottobicchieri. Tutto in pelle. Ogni prodotto nasce da una pelle bovina di 25 piedi quadrati, che lo studente ordina dalla Wickett & Craig Tannery. I canali social della sua azienda e il sito web funzionano bene, ma Oddo ha in testa soprattutto l’ingegneria. La Broken Axe, dice, continuerà a crescere. Ma resterà un’attività secondaria. (art)

