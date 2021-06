Mytheresa X Vestiaire Collective: alleanza circolare a suon di borse

Parte dalle borse una vera e propria alleanza circolare tra Mytheresa, luxury e-tailer tedesco, e la piattaforma di second hand Vestiaire Collective. In altre parole, da mercoledì 9 giugno 2021 i migliori clienti di Mytheresa possono accedere a un servizio molto particolare. Possono rivendere su Vestiaire Collective una borsa di uno dei circa 20 brand autorizzati. In cambio avranno crediti da utilizzare per acquisti su Mytheresa. In futuro il servizio sarà ampliato a più prodotti e a più marchi.

Alleanza circolare

“Con questo servizio unico stiamo fornendo un reale vantaggio ai nostri clienti dando una seconda vita ai loro splendidi pezzi di design” commenta in una nota Michael Kliger, CEO di Mytheresa. “Inoltre – prosegue – ci consente di aiutare a guidare il cambiamento nel settore della moda incorporando la circolarità nel nostro modello di business. Vediamo un enorme potenziale per questo programma. Non vediamo l’ora di estenderlo a più clienti, più categorie e più mercati nei prossimi mesi”.

Il modello di business

I selezionati clienti di Mytheresa possono accedere a un’interfaccia web dedicata. Qui, dopo aver caricato le informazioni richieste, riceveranno una valutazione preventiva della borsa che vogliono rivendere. Quando quest’ultima arriva a Vestiaire Collective è sottoposta a una serie di controlli di qualità e autenticazione. Se tutto va a buon fine, il venditore riceve il pagamento sotto forma di credito da spendere su Mytheresa. Un team dedicato di Mytheresa X Vestiaire Collective supporterà i clienti durante il loro percorso con un’assistenza personale. Per ora possono essere rivendute solo borse che rientrano in una lista di circa 20 griffe (l’elenco non è pubblico) e al servizio possono accedere solo i clienti residenti in Europa. (mv)

