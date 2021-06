Etsy compra per 1,625 mld l’Instagram (italiano) col tasto compra

Quando il milanese Simon Beckerman nel 2011 fondò Depop, partì da un’intuizione semplice: creare un Instagram col tasto compra. Un social, cioè, dove le suggestioni veicolate dalle immagini si trasformano per la stessa community in occasione di shopping. Dieci anni dopo, l’app per vendere e comprare articoli fashion (con un occhio al second hand market) passa alla statunitense Etsy per 1,625 miliardi di dollari. In questo modo Depop diventa il secondo “unicorno” (cioè startup che arriva ad assumere un valore superiore al miliardo) made in Italy dopo Yoox.

Instagram col tasto compra

Depop è nata nell’incubatore milanese H–Farm e poi ha spostato la sede a Londra. Nel 2020 ha registrato ricavi per 70 milioni (+100% su base annua), grazie a 30 milioni di clienti in 150 paesi. “È una bella storia di innovazione e umana — dice al CorrSera Riccardo Donadon, presidente e fondatore di H-Farm —. Simon venne da noi, quasi per caso, su consiglio della madre. Ragionava sul creare un Instagram con il tasto ‘compra’. L’operazione con Etsy dovrebbe chiudersi a luglio e il management di Depop continuerà il suo lavoro nei prossimi mesi”. L’azienda nella sua storia ha raccolto investimenti per circa 100 milioni. Ora, passando al marketplace statunitense, si prepara alla consacrazione definitiva. “Depop è un mercato vivace e bilaterale con una comunità appassionata – spiega a Il Sole 24 ore Josh Silverman, CEO di Etsy – e un’offerta altamente differenziata di articoli unici. Riteniamo abbia un potenziale significativo per un’ulteriore scalabilità”.

