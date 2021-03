Nel nuovo corso di Vaincourt ci sono pelli e fibbie italiane

È iniziato il nuovo corso di Vaincourt. Il marchio francese è specializzato nella produzione e vendita di cinture di alta gamma. Fondato nel 2011 da Elisabeth e Alain Schmitt, Vaincourt a inizio 2020 è passato a una società guidata da Luc Perramond, ex manager in aziende del lusso e fondatore di una società di consulenza. Triplicare il numero dei punti vendita, essere presenti su tre piattaforme di vendita e ottenere maggiore visibilità digitale sono gli obiettivi del 2021. Il prodotto resta al centro della strategia e viene realizzato anche con materiali italiani, comprese pelli e fibbie.

Nuovo corso di Vaincourt

“Il mio obiettivo è sviluppare Vaincourt. Abbiamo mantenuto il cuore della collezione, che è conosciuta per i suoi corsetti – spiega a Fashion United Sophie Gachet, direttrice della maison. Vaincourt ha sede legale a Parigi, mentre per la produzione si affida all’area di Limoges. Così si sintetizza la sua filosofia: l’approvvigionamento è di materiali di qualità e da origini più vicine possibile. Per le pelli fa conto su concerie francesi, italiane e spagnole. La produzione contempla quantità minime per ridurre le scorte e l’invenduto.

Prospettiva digitale

“Voglio rendere il brand più visibile sui social network: abbiamo aperto l’e-commerce lo scorso ottobre e animiamo la nostra community con maggiore regolarità” afferma Gachet. Nel 2021 il piano di rilancio prevede di triplicare il numero di punti vendita fisici nei multimarca e la presenza del marchio su tre principali piattaforme online. Per superare le restrizioni imposte dalla pandemia, la società sta stringendo accordi con rappresentanti locali. “La seconda sfida è conservare i nostri criteri di qualità e know-how stando vicini ai nostri artigiani – conclude la stilista –. La nostra ambizione è quella di essere riconosciuti in tutto il mondo per essere uno dei rari specialisti in cinture di lusso prodotte in Francia e per il nostro stile elegante, contemporaneo e sostenibile”. (mv)

