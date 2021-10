Non c’è crescita senza pelletteria: The Attico lancia Last Minute

Per crescere, The Attico punta sulla pelletteria. Il marchio fondato e guidato da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini (del quale Remo Ruffini è socio al 49%) ha presentato la sua prima collezione di pelletteria. Si chiama Last Minute, il che (scherzosamente) suona quasi paradossale, visto che è stato impiegato un anno per generarla. In realtà, il naming si spiega con la volontà, delle fondatrici, di realizzare borse per “donne di moderne”, che “corrono sempre” e alle quali “abbiamo voluto offrire stili dedicati ai diversi momenti della giornata”. Otto modelli, in pelle, di prezzo tra i 590 e 1.070 euro, in vendita da oggi, venerdì 22 ottobre 2021, sull’e-commerce del brand e su Net-A-Porter.

The Attico lancia Last Minute

The Attico si tuffa nella pelletteria per crescere ed espandere la propria offerta. Dopo un anno di studio è venuta alla luce, quindi, la collezione Last Minute. “Ci siamo concentrate molto sulla creazione delle forme giuste e abbiamo dedicato molto tempo alla selezione dei materiali e dei fornitori ideali: volevamo che la collezione fosse molto accattivante e allo stesso tempo abbastanza accessibile” spiega Gilda Ambrosio a WWD (da dove è tratta la foto). Le otto borse che formano la collezione sono realizzate in pelle scamosciata e nappa.

Distribuzione selettiva

Dopo l’esordio online, la collezione sarà disponibile dal 19 novembre presso 30 selezionati rivenditori nel mondo. “Volevamo mantenere la distribuzione piuttosto selettiva”, dice Ambrosio. (mv)

Leggi anche: