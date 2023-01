“Non è un buon momento per l’artigianato. Perché nessuno vuole aspettare due mesi per un prodotto artigianale”. La pelletteria Peroni Firenze, dai corridoi dell’ultima edizione di Pitti Uomo, denuncia la difficoltà delle piccole imprese manifatturiere di assecondare i tempi richiesti dalla moda. “Quasi più nessuno fa tutto a mano come noi – spiega una collaboratrice…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI