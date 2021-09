The Italian bag collective: le borse di 13 brand volano a New York

Se gli americani non possono viaggiare, facciamo volare le nostre borse negli States. È un po’ il senso di The Italian Bag Collective, che dal 13 settembre vede i modelli di 13 aziende italiane di pelletteria in scena a New York. L’iniziativa è suddivisa in un momento dedicato al wholesale e un altro al consumatore finale. Nasce dalla collaborazione tra Assopellettieri, associazione aderente a Confindustria Moda, e Jarbo, catena retail statunitense del luxury che gestirà fisicamente la presentazione che risente, inevitabilmente, dell’impossibilità da parte delle aziende italiane di recarsi negli USA causa restrizioni pandemiche.

Gli espositori

Da lunedì 13 a venerdì 24 settembre, all’interno di uno showroom a New York, nell’ambito di The Italian bag collective 13 brand italiani metteranno in mostra i loro modelli. Si tratta di Alma Tonutti (Friuli Venezia Giulia), Plinio Visonà (Veneto), Trakatan (Piemonte) e Fortu Milano (Lombardia). Con loro ci sono Pashmina By Gaynor (Liguria), Afhra, Daniel & Bob, Roberta Gandolfi e Silvano Biagini (Emilia Romagna). Chiudono il giro Caterina Bertini, Boldrini Selleria, Moretti e Nico Giani (Toscana). Non solo New York. Al termine dell’esibizione, il progetto prevede trunk show itineranti che porteranno tra ottobre e dicembre 2021 in tour le proposte delle stesse aziende. Teatro dello show saranno ancora i Jarbo Stores statunitensi. Le tappe in programma sono Beverly Hills, Newport Beach, Seattle, Bellevue, Portland, Palo Alto, Birmingham (MI), San Francisco e Newton (MA).

Il commento

“Il progetto tra Assopellettieri e Sharon Roth, proprietaria di Jarbo, si è concretizzato dopo oltre 9 mesi – commenta il presidente di Assopellettieri, Franco Gabbrielli (nella foto) –. Possiamo matchare al meglio le esigenze del buyer americano con le caratteristiche dei prodotti delle nostre aziende. Abbiamo a bordo i migliori pellettieri: possiamo ottenere risultati di altissimo livello”. Per Roth “la reazione delle boutique statunitensi è stata incredibile. Lasciamo parlare da soli questi splendidi prodotti di pelletteria italiana”. (mv)

