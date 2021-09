Artycapucines: la libertà di dipingere sulla pelle e altre storie

“Dipingere sulla pelle è molto liberatorio“. Lo dice l’artista statunitense Donna Huanca. In altre parole: una dei 6 designer chiamati da Louis Vuitton a partecipare alla terza edizione del progetto Artycapucines offrendogli la possibilità di interpretare liberamente la borsa Capucines. Oltre a Huanca, fanno parte del gruppo Vik Muniz, Zeng Fanzhi, Gregor Hildebrandt, Huang Yuxing e Paola Pivi. Ogni borsa sarà in un’edizione limitata di 200 esemplari e in vendita a fine ottobre al prezzo di 6.700 euro.

Artycapucines 3.0

“Abbiamo molti clienti che cercano l’unicità, qualcosa che non possono trovare altrove”, spiega a WWD Delphine Arnault, vicepresidente esecutivo Louis Vuitton. “I primi due capitoli di questa collezione hanno avuto un successo incredibile e sono andati esauriti all’istante. Attraverso i pre-ordini, alcune borse sono state completamente esaurite anche prima del lancio ufficiale in negozio. Questi pezzi sono davvero oggetti da collezione“.

La libertà di dipingere sulla pelle

Paola Pivi ha preso spunto da una sua vecchia performance (un leopardo vivo a contatto con 3.000 tazze finte di cappuccino), ha realizzato le tazze in vernice bianca e le ha poi inserite sulla borsa con la tecnica dell’intarsio. Soffici pelli d’agnello raffigurano la schiuma. L’artista brasiliano Vik Muniz ha scelto di riciclare le pelli heritage dei laboratori Vuitton. Il tedesco Gregor Hildebrandt, che usa dischi in vinile e nastro magnetico come materiali chiave, li ha riprodotti in pelle serigrafata, mentre Huang Yuxing e Donna Huanca hanno adottato approcci pittorici con gli artigiani della griffe che hanno “stampato in 3D i colori vorticosi sulla pelle bianca”. Poi, hanno impiegato 3 diverse tecniche di ricamo dipingendo a mano su alcune di esse per avvicinarsi il più possibile alle tele originali.

Leggi anche: