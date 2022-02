Tradizione e solo pelle: dalla Colombia il brand green Dalius

Niente piombo, zero plastica: solo pelle. Due giovani imprenditrici sudamericane, Lina Abril Cagua e Daniela Cagua Bolivar, hanno dato vita al marchio di pelletteria Dalius. Obiettivo numero 1: creare un business che sostenga l’attività di tanti artigiani colombiani, rispettando la natura. Obiettivo numero 2: crescere sui mercati internazionali attirando capitali stranieri.

Due anni fa Lina Abril Cagua, 26 anni, e Daniela Cagua Bolívar, 27 anni, hanno dato vita al brand di pelletteria Dalius. La sede della loro azienda è a Bogotà, in Colombia. Come spiegano le due imprenditrici a elespectador.com, “Dalius nasce dall’idea di infondere sicurezza a uomini e donne quando si danno da fare per raggiungere degli obiettivi”. “Progettiamo accessori per mano di artigiani colombiani, offrendo dettagli, qualità, innovazione e soprattutto uno scopo – continuano -. Ci impegniamo per l’ambiente poiché le nostre pelli sono prive di piombo e le confezioni in cui consegniamo gli accessori sono realizzate in tessuto. Il che significa che aiutiamo a ridurre il consumo di plastica”.

Il filo rosso che unisce i loro accessori sono le tradizioni locali. “Due anni fa abbiamo iniziato a conoscere il mondo dell’artigianato e della moda. Volevamo unirli e iniziare a creare un design che attraente per i clienti di tutto il mondo – aggiungono -. Vogliamo racchiudere la cultura e i costumi della Colombia nei nostri accessori”.

La loro avventura imprenditoriale ha avuto inizio con un budget di 200.000 dollari. “Non volevamo spenderli, ma investirli in un’attività che aiutasse sia l’empowerment sia artigiani di valore. Da lì abbiamo iniziato a guardare ai materiali e al design andando verso la creazione dei nostri primi due modelli – riprendono Lina Abril Cagua e Daniela Cagua Bolívar -. I clienti hanno visto il nostro lavoro, la qualità e l’amore con cui lo facciamo e così Dalius ha continuato a crescere”. Ora l’obiettivo è conquistare nuovi mercati oltre i confini colombiani, attirando investimenti stranieri.

