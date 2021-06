Anche Selfridges sarebbe sul mercato (base d’asta: 4 miliardi)

Selfridges sarebbe sul mercato con una valutazione di 4 miliardi di sterline. La famiglia Weston, proprietaria dei grandi magazzini britannici, si sarebbe convinta a cedere dopo aver ricevuto un approccio non richiesto. I Weston si sarebbero affidati a Credit Suisse per la consulenza. Siamo alle fasi iniziali, per cui non si può escludere nessuna ipotesi, neanche che la cessione non si realizzi.

Selfridges sarebbe sul mercato

Fondato nel 1908, l’insegna retail è passata alla famiglia Weston per 598 milioni di sterline nel 2003. Oltre la famosa sede ad Oxford Street (Londra), ha sedi in tutto il Regno Unito. Il gruppo controlla le insegne Arnotts e Brown Thomas in Irlanda, Holt Renfrew in Canada e de Bijenkorf nei Paesi Bassi. Queste ultime due, però, non sarebbero nel lotto in vendita. Secondo il Financial Times, partito dall’indiscrezione pubblicata da React News, la valutazione di Selfridges si aggira sui 4 miliardi di sterline. Per avere un confronto, Qatar Investment Authority ha comprato Harrods per 1,5 miliardi di sterline nel 2010.

Le ragioni

Più ragioni avrebbero convinto la famiglia Weston a valutare la cessione. La notevole riduzione dello shopping turistico causata dalla pandemia, in primis. Ma anche la scomparsa del patriarca W Galen Weston e il passaggio di Paul Kelly, gestore di Selfridges da quando i Weston hanno acquisito l’insegna, a un’altra mansione nella stessa holding. Secondo un dirigente citato dal Financial Times, una vendita a un fondo sovrano o a un magnate è più probabile rispetto ad un accordo che coinvolga fondi di private equity.

I due rami

Come specifica Business of Fashion, gli affari nel retail della famiglia Weston si dividono in due rami. Il primo fa capo alla società di diritto canadese Wittington Investments, cui fa capo Selfridges. Poi c’è l britannica Associated British Foods, che controlla Primark. (mv)

