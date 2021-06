Le vaccinazioni corrono, i consumi no: il retail europeo soffre

Il retail europeo soffre. Nonostante la campagna di vaccinazione, in molti Paesi, Italia compresa, i dati delle vendite sono ancora sconfortanti. Cresce, viceversa, la fiducia dei consumatori, il che fa ben sperare per il commercio al dettaglio per la primavera inoltrata e l’estate.

Il retail europeo soffre

Italia

L’ISTAT ha diffuso l’8 giugno le stime delle vendite al dettaglio di aprile 2021. I beni non alimentari segnano il -1,5% in valore e -1,7% in volume rispetto a marzo. Calzature e articoli in cuoio sono in grande spolvero: +431,3% su base annua. Per l’Unione Nazionale Consumatori rimangono, però, “dati deprimenti e sconfortanti. Il recupero annuo è solo un’illusione ottica”, riporta Rainews. Viceversa l’indice di fiducia dei consumatori di maggio “si avvicina al livello di febbraio 2020, segnalando un recupero completo rispetto alla caduta dovuta all’emergenza sanitaria”, afferma ISTAT. Resta il problema delle scorte, comune ad altri paesi.

Francia

Ad aprile il commercio di scarpe è risultato in flessione dell’89,2% rispetto allo stesso mese del 2019. Lo riporta l’associazione Procos, che chiede di non prorogare l’avvio dei saldi (previsto il 23 giugno). Solo nello scorso periodo natalizio la vendita di calzature in Francia ha ripreso fiato. Poi nuovo crollo, così come quello dell’indicatore di fiducia dei consumatori che si è ripreso solo a marzo. Permane l’incertezza sulla portata di tale recupero.

Germania

Nel 2020 il retail calzaturiero tedesco sembrava aver retto il colpo del Coronavirus. Ma poi è affondato da Natale e per i primi tre mesi del 2021. Perché? Per il lungo periodo di chiusure forzate. Ora il pessimismo dei consumatori sta svanendo, così come quello dei rivenditori. La fiducia batterà il Covid prima del vaccino? Se lo chiede World Footwear.

Regno Unito

Qui la ripresa sembra essere più marcata grazie alla campagna di vaccinazione. Aprile ha segnato un ritorno allo shopping: abbigliamento e calzature ne hanno beneficiato. Le vendite di abbigliamento sono aumentate di quasi il 70% rispetto ad aprile 2020, scrive Reuters sulla base dei dati dell’Office for National Statistics. Tuttavia, molti negozi di lusso hanno sofferto la migrazione dei consumatori verso l’online. Ora la domanda è: i negozi fisici riusciranno a resistere?

Spagna

Le vendite di calzature sono state danneggiate dai lockdown dei primi due mesi del 2021. La ripresa sembra essere piuttosto lenta. Molto difficilmente si assisterà ad un rapido ritorno ai livelli pre-pandemia, anche se l’e-commerce sta guadagnando quote di mercato da settembre 2020. A maggio 2021 la fiducia dei consumatori è stata ai massimi dal 2019. (mv)

