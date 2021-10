Digital first: Kering investe in NTWRK, Style Capital in LuisaViaRoma

Dopo il second hand di Vestiaire Collective, Kering investe sulla piattaforma di video shopping in streaming NTWRK. Style Capital, invece, mette sul piatto 130 milioni di euro per prendersi il 40% dell’e-tailer italiano LuisaViaRoma. Sono solo gli ultimi investimenti che coinvolgono le vendite online nelle loro diverse declinazioni e interpretazioni. Il futuro, del resto, sembra tutto dalla loro parte. E gli investimenti si moltiplicano.

Kering investe in NTWRK

NTWRK, piattaforma di shopping in live streaming che fonde intrattenimento e commercio, ha raccolto 50 milioni di dollari guidati da Goldman Sachs e Kering. La notizia è riportata da Retail Dive che si sofferma su una dichiarazione di Gregory Boutté, Digital Officer di Kering. Il colosso francese avrebbe acquisito una quota di minoranza nella startup perché vede lo shopping in live streaming come una strada per raggiungere la prossima generazione di clienti.

Style Capital in LuisaViaRoma

La famiglia Paconesi ha ceduto il 40% di LuisaViaRoma al fondo italiano Style Capital (ex proprietario di Golden Goose) per 130 milioni di euro. “Questa operazione – dice Andrea Paconesi al quotidiano La Nazione – ci servirà per migliorare ancora e crescere sul mercato sia italiano che americano. Vogliamo puntare forte anche sui nostri eventi”. Prossimo passo: la quotazione in Borsa. (mv)

