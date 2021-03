Gucci seleziona giovani da formare: ne assumerà 8 nel retail

Gucci seleziona giovani da formare. I candidati selezionati frequenteranno Gucci Grade, il corso di laurea nella vendita al dettaglio. Al termine del percorso, otto di loro diventeranno team manager e avranno un lavoro nelle boutique della griffe in Europa, Medio Oriente e Africa. Vediamo come funziona.

Gucci seleziona giovani

Fino al 14 marzo è possibile inviare la propria candidatura per essere ammessi al Gucci Grade. Possono partecipare alla selezione i laureati negli ultimi 2 anni nell’area EMEA con eccellente formazione accademica. Nei mesi di aprile e maggio ci sarà la selezione delle candidature. Gli ammessi inizieranno il primo giugno il programma di formazione accelerato, che durerà 24 mesi. Lo studente imparerà a conoscere l’ambiente completo del negozio. Dal mondo del visual merchandising al coinvolgimento dei clienti e alle prestazioni di vendita al dettaglio. Le varie esperienze in ciascun dipartimento dureranno circa 3-6 mesi. Il percorso formativo si concluderà in boutique. Oltre al percorso di formazione, i giovani selezionati potranno accedere ai programmi di sviluppo su misura offerti dalle funzioni Global Talent e Global Retail Academy. Tutto questo viaggiando nelle capitali europee.

Futuro da team manager

L’obiettivo finale del candidato è diventare team manager: al termine del percorso di formazione, sarà in grado di lavorare in uno dei negozi Gucci in Europa, Medio Oriente e Africa. Solo otto persone ci riusciranno. Per favorire le adesioni e la partecipazione al progetto, Gucci sta collaborando con diverse università allo scopo di reclutare i migliori candidati. (mv)

