Il 9 e 10 gennaio i negozi sono aperti: i saldi ne avevano bisogno

Il fatto che la stagione degli sconti sia partita quando molte regioni italiane erano in zona rossa non ha fin qui aiutato. Per questo le associazioni di categoria accolgono con favore il chiarimento del governo: oggi e domani, nel weekend del 9 e 10 gennaio, i negozi di moda rimangono aperti al pubblico. Sono chiusi solo gli store in mercati, centri commerciali e gallerie. Lo prevede il decreto legge numero 1 del 2021. I saldi ne avevano bisogno: calzatura, pelletteria e abbigliamento ringraziano.

I saldi ne avevano bisogno

Fin qui, dicevamo, gli affari non sono andati così bene. Né, tanto meno, le aspettative sono rosee. Secondo l’ufficio studio di Confcommercio la voglia di fare shopping c’è. Come riporta il Sole 24 Ore, il 64% degli italiani farà acquisti durante la sessione di saldi invernale. Un anno fa era il 61,8%. Ma il Paese è condizionato dal coronavirus, elemento che non si riconosce solo nelle dichiarazioni di intenti (la quota di acquisti online sale al 35%, dal 14% del 2020), ma anche nel budget. Ancora secondo Confcommercio, la spesa media cala dai 324 euro del 2020 ai 254 di oggi. Il giro d’affari complessivo, calcola Federmoda, si dovrebbe assestare sui 4 miliardi di euro, mentre erano 5 un anno fa. Attenzione: il dato non vuol dire solo che i clienti spendono, ma anche che i negozianti abbassano le pretese. Secondo Unione Nazionale Consumatori, ad esempio, lo sconto medio su calzature e abbigliamento è del 24,6%, contro il 22,7% del 2020.

Nella foto Imagoeconomica: Milano, gennaio 2020

