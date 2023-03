La Rinascente punta a entrare nel 1 billion club entro il 2025

La Rinascente: obiettivo 1 miliardo di entrate entro il 2025. Tra il 2005 e il 2022 il grande magazzino di proprietà della società tailandese Central Group ha triplicato il volume d’affari. Una crescita che, secondo le stime della società, dovrebbe portare a breve nel 1 billion club. Un traguardo prestigioso per “The house of brands”, che distribuisce oltre 3.600 marchi. Il 40% degli incassi arriva dallo store di Milano (nella foto, Shutterstock), il più redditizio dei 9 punti vendita italiani. Nel 2022 17 milioni di persone sono entrate in Rinascente. Pierluigi Cocchini, CEO della catena dal 2017, spiega la ricetta del successo.

I numeri

“Rinascente è la migliore vetrina del made in Italy e dei grandi marchi internazionali del fashion system” è la definizione di Cocchini. I 9 grandi magazzini del lusso attirano ogni anno 17 milioni di visitatori di cui 10 milioni (35% stranieri) a Milano. Poi i due di Roma e quelli di Firenze, Torino, Monza, Cagliari, Palermo e Catania. Milano è in testa anche negli incassi: il 40% del totale arriva dal negozio meneghino. Nella società lavorano 3.618 persone, il 78% sono donne. La metà dei top manager è di sesso femminile.

Il perché del successo

Secondo Cocchini, entro il 2025 La Rinascente arriverà ad incassare 1 miliardo di euro. La ricetta del successo? “Rinascente è uno spazio dove i grandi marchi si rappresentano al meglio, con i loro concept store, la loro filosofia estetica e i loro commessi” spiega a La Repubblica il CEO della società retail. Rinascente è posseduta dal gruppo tailandese Central Group, che ha anche il 50% di Selfridges. Central Group è controllata dalla famiglia Chirathivat e opera nel segmento retail in Tailandia, Vietnam ed Europa. Per lo stesso Cocchini sono importanti le sedi e gli investimenti impiegati. In particolare per l’apertura della seconda sede romana e il rinnovamento di Rinascente Milano. (mv)

Leggi anche: