Milano in & out: c’è chi arriva (Golden Goose) e chi parte (Geox)

Milano: chi arriva e chi parte. Golden Goose approda nel capoluogo lombardo con un mega quartier generale. Geox, per ora, batte in ritirata chiudendo il grande flagship di via Torino, preferendo investire negli store di Mosca, Parigi e Dubai. Ma per il brand veneto più che un addio a Milano, è un arrivederci.

Chi arriva: Golden Goose

Golden Goose (a destra, nella foto), il marchio di sneaker controllato dal fondo Permira, celebra i suoi 20 anni con un nuovo quartier generale realizzato attraverso la ristrutturazione di due immobili industriali in via Marelli a Milano. Gli uffici si trovano nell’edificio più grande che si sviluppa su 3 piani e 3.700 metri quadrati. L’edificio più piccolo, di un solo piano per 1.000 metri quadrati, ospita lo showroom del marchio. Il nuovo head quarter di Golden Goose ospita anche gli spazi dove vengono personalizzate le sneaker del progetto LAB. Come sottolinea WWD, le sneaker generano circa l’80% del fatturato del brand che ha lanciato anche accessori e prêt-à-porter. Parallelamente alla costruzione della nuova sede, Golden Goose ha avviato un programma di welfare aziendale che offre ai dipendenti i servizi di baby-sitting, dog-sitting e assistenza agli anziani durante i fine settimana e la sera. Inoltre, sono previsti contributi finanziari per la nascita o l’adozione di bambini, e più tempo concesso ai dipendenti per accudire i figli appena neonati e svolgere attività di volontariato.

Chi parte: Geox

Dopo 10 anni, Geox (a sinistra, nella foto) abbassa le serrande del negozio di 800 metri quadrati in via Torino. Secondo quanto riferito da MF Fashion, che ha riportato la notizia, l’azienda ha osservato che questa scelta va letta “non come un battuta d’arresto”. Ma come una decisione “che si inserisce in un piano di ottimizzazione della rete retail in un’ottica omnichannel”. Di recente Geox ha, infatti, inaugurato store a Parigi e Dubai e ha programmato di aprire a Mosca. Quello milanese, dunque, parrebbe un arrivederci. In futuro Geox potrebbe pianificare a Milano una riapertura in ottica omnichannel. (mv)

Leggi anche: