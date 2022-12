Se anche il business di Kurt Geiger spicca il volo con le borse

La pelletteria ribalta il business di Kurt Geiger. Famoso come marchio retailer di calzature, ora registra l’impennata nelle vendite di borse. L’insegna londinese prevede di vendere 100.000 borse nel mese di dicembre. Le vendite di regali sono aumentate del 71% nel Regno Unito, del 236% in Nord America e sono raddoppiate a livello globale. Le borse best seller sono quelle scintillanti e quindi più costose. “La loro richiesta è ai massimi storici” ha riferito l’azienda, concessionaria per diversi marchi di calzature in grandi magazzini come Harrods e Selfridges.

L’impennata della pelletteria

Il business di Kurt Geiger cambia volto grazie all’ascesa delle vendite di borse di dicembre. Il rivenditore ha affermato di aver visto una domanda di borse “senza precedenti“. Tanto da prevedere la vendita di oltre 100.000 borse. Ha anche affermato che gli incassi dovuti ai regali sono cresciuti del 101% a livello globale, con un picco del 236% nel Nord America. L’azienda, riporta Fashion Network, ha anche riferito che il valore medio delle transazioni è aumentato del 17%.

Il boom delle borse glitterata

Un incremento generato dalle richieste di borse “scintillanti” e quindi più costose. “La domanda di accessori e borse scintillanti è ai massimi storici. Le nuove proposte si esauriscono quasi immediatamente“, aggiungono da Kurt Geiger. Alcuni bestseller sono la Rainbow Kensington Bag, la Black Kensington Drench Bag e la recentissima Southbank Tote. Nel complesso, le borse sono ora diventate l’articolo più cercato sui siti Kurt Geiger nel Regno Unito e negli Stati Uniti. (mv)

