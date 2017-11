Se il problema è il prezzo

Il mercato russo, per la massa dei calzaturieri italiani, non è più l’inferno, ma un difficoltoso purgatorio. Consumi spaccati tra ricchi che comprano griffe e classe media che puntano solo allo scontrino. “Qualche segnale (dopo OBUV) c’è, ma è tutto da vedere”. Intanto a Elche, in Spagna, Futurmoda funziona.

Tratto da La Conceria, n. 36/2017. Clicca qui per scoprire tutti i contenuti.