Dior sfila, Burberry rimanda, Diesel dà appuntamento a giugno

Dior sfila (in Cina); Burberry posticipa (in Inghilterra); Diesel annuncia un evento (in Italia). Le sfilate, sia fisiche che digitali, continuano a caratterizzare il mondo della moda e a scandirne la tempistica. I marchi, che sembravano aver ridotto gli investimenti, sono tornati invece a destinare più risorse per la promozione e l’organizzazione delle sfilate.

Dior sfila

Dior rappresenta, al momento, un’eccezione, perché ha continuato a investire molto per i suoi eventi. Il mercato sembra dar ragione alla griffe francese, in particolare in Cina. Lunedì 12 aprile la maison ha tenuto la sfilata pre-fall 2021 a Shanghai, alla presenza di mille ospiti. È stata la prima volta che Dior organizzava una sfilata per una pre-collezione femminile, ha detto il presidente e CEO Pietro Beccari a WWD. L’evento see now buy now è stato trasmesso in streaming raggiungendo 126 milioni di persone. Come evidenzia wondernetmag.com, tra i pezzi disegnati da Maria Grazia Chiuri c’è anche un completo in pelle effetto vernice con giacca, short e calze a rete, canottiere con paillettes. In pelle sono anche le tute argentate.

Il lutto e l’appuntamento

Burberry ha invece rimandato la presentazione della collezione donna autunno 2021 prevista per il 14 aprile. Perché? Per rispettare il lutto della casa reale britannica: è morto il principe Filippo. Una nuova data verrà probabilmente decisa dopo il funerale, che si svolgerà sabato. Diesel, intanto, si prepara ad un doppio debutto simultaneo. Lunedì 21 giugno, per la prima volta in assoluto, sarà presente nel calendario di Milano Moda Uomo. In passerella, per di più, sfilerà la prima collezione disegnata dal nuovo direttore creativo di Glenn Martens. La presentazione sarà digitale. (mv)

Foto da Dior

