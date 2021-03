L’invito al “liberi tutti” (creativo e non solo) della MFW

Liberi tutti. Le sfilate della Milano Fashion Week continuano a ritmo incessante, guardando al futuro. Con una grandissima voglia di esprimersi. Collezioni fatte di materiali preziosi, dove la pelle non può mancare, lanciano una sorta di invito al “liberi tutti”, perché la speranza è quella di tornare a muoversi e viaggiare. Così che il lusso diventa pratico, sportivo e dinamico. Mentre i confini tra maschile e femminile continuano ad assottigliarsi.

Liberi tutti

Etro

Un inno alla libertà. Con una collezione che “esce dalla comfort zone del bohemienne” Etro esprime uno spirito rivoluzionario e nomade (foto a destra). In pelle le (quasi onnipresenti) cinture in stile western/gitano strette in vita, gli alti stivali neri a coscia, le borse con lunghe frange.

Antonio Marras

Con uno short movie, ambientato nel complesso Nuragico di Barumini in Sandegna, Antonio Marras presenta un corteo di look maschili e femminili dal forte impatto. Giacche e cappotti, anche pezzi unici, di patchwork e intarsi e ricami. Gonne e abiti retrò, t-shirt e felpe, ma anche guanti e giacche in pelle, mocassini bi o tri-color (bianco, nero, verde) o anfibi da abbinare a capi romantici.

Tod’s

La moda è “femmina”. Tod’s disegna intorno alle sue donne linee sinuose che cingono le forme. I trench bordati di pelle si annodano sul davanti. Le gonne in pelle si muovono sulle curve e sono chiuse da fiocchi. Le scarpe eleganti guadagnano un disegno spigoloso, come i mocassini con le suole spesse e il tacco alto e voluminoso, anche in pelle rossa o gialla. Gli accessori sono al centro della scena, come la pelle che li costruisce: maxibag in vari colori, borsette a tracolla con chiusure importanti.

Ermanno Scervino

Silhouette iper-femminili, materiali tattili e dettagli ricercati per Ermanno Scervino (foto a sinistra). La pelle è intagliata come pizzo per abiti e gonne ultraleggeri in soft-leather. Un’attenzione particolare al decoro, come nei grossi ricami di filo su montoni e giacche. Ai piedi altissimi stivali a coscia in pelle nera, bianca ma anche dorata. Torna anche qui, per le borse, il gusto di questa stagione per le frange.

Salvatore Ferragamo

Ferragamo (foto al centro) stupisce tutti proiettando la sua sfilata digitale co-ed in un immaginario futuristico. Non a caso il titolo è Future Positive. L’heritage della maison incontra l’innovazione in mantelle, cappotti e parka in pelli termotrattate. Distintivi della collezione, gli elementi utility come tasche e cinghie. Tra gli accessori, nuove borse: la nano-Trifolio in nappa gommata e una Studio Bag destrutturata con volumi rivisitati. Novità anche nelle calzature: stivali space-biker, scuba sneaker, zoccoli in nappa gommata e una reinterpretazione dell’iconico Tacco F di Ferragamo per una scarpa futuristica metallizzata.

Tutte le immagini sono tratte da Instagram

Leggi anche: