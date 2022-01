Effetto Covid sulle sfilate: CNMI le conferma, Armani rinuncia

Milano perde Re Giorgio, ma non la sua fashion week. Armani ha annunciato la cancellazione delle sfilate fisiche maschili in programma nel capoluogo lombardo a metà gennaio. Non solo: ha annullato anche quelle successive di Parigi dedicate all’alta moda. “Una scelta compiuta dopo un’attenta riflessione” afferma Armani, citando “una situazione troppo instabile”. Carlo Capasa, presidente CNMI (Camera Nazionale della Moda Italiana), prende atto che Armani rinuncia a essere presente e ipotizza che il calendario delle sfilate possa subire cambiamenti. Allo stesso tempo, però, conferma il regolare svolgimento della manifestazione.

Armani rinuncia

Dopo due anni, Covid continua a influenzare gli eventi in presenza della moda. A Milano è in programma dal 14 al 18 gennaio la fashion week dedicata all’uomo, con 19 sfilate su 43 appuntamenti fisici previsti nel calendario. L’evento, però, sarà orfano di Giorgio Armani che ha scelto di annullare gli show fisici di gennaio: quello di Milano e, poi quello di Parigi. “Una decisione presa a malincuore” afferma Re Giorgio che ribadisce come la salute sia prioritaria: quella dei suoi collaboratori e quella del pubblico.

CNMI conferma



Carlo Capasa, da parte sua, si è detto dispiaciuto per la decisione di Armani, che però “comprende e rispetta”. Il tutto, confermando, il regolare svolgimento dell’evento, in base ai protocolli di sicurezza in vigore. Capasa ritiene comunque “possibile che nei prossimi giorni il calendario possa prevedere alcuni cambiamenti”. Intanto, è stato annullato anche Valentino Vintage, evento previsto a Milano dal 13 al 20 gennaio. Si svolgerà ad aprile. (mv)

